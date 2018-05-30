Детей, незаконно вывезенных матерью из Италии, нашли в Екатеринбурге

11:58 | 1.06.2018

Судебные приставы разыскали в Екатеринбурге двух детей — мальчика 4 лет и девочку 2 лет, — вывезенных матерью из Италии без ведома отца.



«Город Екатеринбург был только предположительным местом нахождения детей, здесь проживали родители их тридцатишестилетней матери. В связи с этим было заведено розыскное дело», — рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области.



Приставы уведомили органы опеки и попечительства о местонахождении детей.



Отметим, что в 2011 году Россия присоединилась к Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей, подписанной в Гааге 25 октября 1980 года.





Фото: apteka-kireevsk.ru