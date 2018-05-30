С 1 июня 2018 года изменилась сумма выплат по ОСАГО при оформлении ДТП по Европротоколу

11:47 | 1.06.2018

Право водителей транспортных средств самостоятельно оформлять ДТП без вызова сотрудников ГИБДД по правилам Европротокола действует на территории РФ с 2015 года. Правила эти распространяются на случаи, когда в ДТП участвовало два транспортных средства и причинены только механические повреждения. Сумма ущерба, а соответственно и страховых выплат, по таким случаям не должна была превышать 50 тысяч рублей.



С сегодняшнего дня страховая сумма при самостоятельном оформлении ДТП по Европротоколу увеличена до 100 тысяч рублей. А это значит, что, если сумма ущерба не превышает 100 тысяч рублей, вы можете самостоятельно, без вызова сотрудников ГИБДД, оформить ДТП.



Только не стоит забывать, что обязательным условием самостоятельного оформления ДТП является наличие у обоих водителей полиса ОСАГО.



Напомним, что при оформлении ДТП по Европротоколу водители должны:



• зафиксировать следы произошедшего ДТП. Для этого воспользуйтесь средствами фото- и видеосъемки, в качестве которых может выступать камера мобильного телефона или специализированное устройство (например, фотоаппарат или видеокамера при их наличии). Сфотографируйте (или снимите на видео) общую панораму места ДТП, повреждения, причиненные обоим автомобилям, имеющиеся следы торможения, номерные знаки ТС, а также обломки деталей;



• получить контакты свидетелей ДТП (Ф. И. О., домашний адрес, телефон). Если есть возможность, заручитесь их письменными показаниями. В случае возникновения спорных вопросов на стадии оформления документов уже после того, как обе стороны аварии покинут место происшествия, показания свидетелей могут существенно упростить процедуру расследования и помочь пострадавшей стороне получить все причитающиеся ей выплаты;



• заполнить бланки извещения о ДТП в 2 экземплярах, каждый водитель должен передать бланк извещения в свою страховую компанию в течение 5 рабочих дней.



Помните: в бланк извещения каждой стороной вносится информация о наличии или отсутствии разногласий, о характере повреждений и причине ДТП.



Фото: blamper.ru