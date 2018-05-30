Свердловское «Облкоммунэнерго» простит должникам пени

10:59 | 1.06.2018

«Облкоммунэнерго» запускает акцию «Пени исчезают в полдень». В 12 муниципальных образованиях Свердловской области, где работает компания, при полной оплате долгов пени будут списаны автоматически.



- В этом году мы впервые проводим акцию сразу во всех территориях нашего присутствия, тем самым предоставляя всем нашим возможность погасить задолженность на выгодных условиях. Кроме того, мы предлагаем должникам еще и такой способ сотрудничества как заключение соглашений по реструктуризации по следующей схеме: 0 - первый взнос, 0 - текущая пеня и 12 месяцев рассрочки по оплате, - прокомментировал условия акции заместитель генерального директора по реализации услуг АО «Облкоммунэнерго» Евгений Волков.



Отметим, что сейчас общая задолженность свердловчан перед «Облкоммунэнерго» составляет более 400 млн рублей. Больше всего долгов у жителей Артемовского и Кировграда.





Фото: долгижкх.рф