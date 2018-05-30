В первый день лета в Екатеринбурге пошел снег

10:32 | 1.06.2018

Начало лета не радует уральцев теплом. Сегодня утром в Екатеринбурге пошел снег. Днем ожидается не более 9 градусов.



По данным синоптиков, выходные в уральской столице тоже не будут теплыми. Температура не поднимется выше 14 градусов. Ожидаются дожди.



На территории Свердловской области ночью 2–3 июня прогнозируют мокрый снег.





Фото: Интересный Екатеринбург/ВКонтакте