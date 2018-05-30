Екатеринбурженка требовала с женщины 10 млн рублей за место нотариуса

10:19 | 1.06.2018

В Екатеринбурге вынесли приговор местной жительнице 1980 года рождения. Ее признали виновной в мошенничестве с трудоустройством.



По данным следствия, злоумышленница требовала с жительницы Красноуфимска вознаграждение – 10,5 млн рублей – за трудоустройство нотариусом.



По словам официального представителя ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, екатеринбурженка выдавала себя за бывшего председателя одного из районных судов города.



В результате суд приговорил женщину к четырем годам лишения свободы.





Фото: kvartirivolgograda.ru