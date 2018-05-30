В Свердловской области вручили премии лучшим работникам библиотек и музеев

09:59 | 1.06.2018

Лучшие работники культурно-досуговой, библиотечной и музейной сфер получили премии губернатора Свердловской области. Размер каждой премии — 40 тысяч рублей.



Награды вручаются ежегодно в девяти номинациях: «За вклад в сохранение и развитие культурно-досуговой сферы, «За вклад в развитие любительского художественного творчества», «За вклад в сохранение и развитие традиционной народной культуры», «За значительный вклад в сохранение и развитие библиотечной сферы», «За успехи в разработке и внедрении инновационных проектов в библиотечной сфере», «За лучшую музейную экспозицию», «За лучший культурно-просветительский проект в сфере музейной деятельности», «За лучшую публикацию по музееведению, истории и культуре Урала», «За значительный вклад в развитие музейного дела Свердловской области».



Так, премию «За успехи в разработке и внедрении инновационных проектов в библиотечной сфере» выиграл авторский коллектив научно-познавательного проекта «Эксперименты в стиле НаучПоп» Центральной городской детской библиотеки им. А.П. Гайдара в Лесном, а награду «За значительный вклад в развитие музейного дела Свердловской области» получила директор Краснотурьинского краеведческого музея Галина Вульф.





Фото: nnwelcome.ru