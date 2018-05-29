В Екатеринбурге футбольных болельщиков ждет самый быстрый интернет

21:14 | 31.05.2018

В середине июня столицу Урала посетят порядка 100 тысяч туристов. Гостей города ждет не только яркое футбольное зрелище, но и самый быстрый интернет в смартфонах и планшетах. С начала года специалисты «МегаФона» расширили емкость сети и обеспечили в городе стабильно высокое качество связи.



Средняя скорость мобильной передачи данных в сети 4G «МегаФона» по итогам замеров в выбранных точках города составила 61,3 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы с комфортом просматривать видеоролики HD-качества с канала YouTube. Время начала проигрывания ролика при этом составляет не более 6 секунд. Это лучшие показатели среди операторов «большой четверки», по данным измерений компании DMTel в I квартале 2018 года.



Маршрут измерений в Екатеринбурге составил 588 километров. В зоне внимания специалистов оказались основные транспортные развязки, Кольцовский тракт, авто- и ж/д вокзалы, аэропорт. Также улицы 8 Марта, Бориса Ельцина, Вайнера, Восточная, Куйбышева, Ленина, Малышева, Машинная, Московская, Первомайская, Репина, Радищева, Татищева, Хохрякова, Щорса и другие, которые летом привлекут наибольшее число туристов.



«Есть одна шутка: "— Китайский за сколько выучите? — А когда экзамен?" Этот анекдот не относится к нашей работе, потому что подготовку к главному спортивному событию лета мы начали задолго до мероприятия. Это колоссальная работа по расширению емкости сети, увеличению скорости интернета во всех местах, связанных с чемпионатом, включая стадион. Сегодня все жители Екатеринбурга находятся в зоне уверенного покрытия 4G. Кроме того, мы оптимизировали свыше тысячи базовых станций всех стандартов связи так, чтобы многочисленные болельщики мгновенно делились самыми захватывающими моментами», — отмечает технический директор «МегаФона» на Урале Антон Щербаков.



DMTel — один из лидеров российского рынка и рынка СНГ в области оказания профессиональных услуг радиоизмерениям в сетях мобильной и фиксированной связи. Компанией реализовано более 30 крупных проектов в области телекоммуникаций. Специалисты DMTel с 2010 года регулярно оценивают качество основных сервисов и радиопокрытия для операторов мобильных сетей.