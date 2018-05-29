На ЧМ-2018 в Екатеринбург прибыли первые иностранные гости

19:48 | 31.05.2018

В Екатеринбург прибыли первые иностранные гости ЧМ-2018. Как сообщили в пресс-службе Кольцовской таможни, футбольные болельщики из Перу прилетели транзитным рейсом из Праги.



Правда, перуанцы задержатся в Екатеринбурге ненадолго: из столицы Урала они отправятся в Москву на открытие ЧМ-2018, затем посетят несколько игр в других городах России, а к 21 июня снова вернутся в Екатеринбург на игру Перу — Франция.



Напомним, первая игра в рамках ЧМ-2018 в Екатеринбурге состоится уже 15 июня. На чемпионат в столицу Урала прибудут российские и иностранные болельщики из Египта, Швеции, Саудовской Аравии, Перу, Уругвая, Японии и других стран.



Фото: ekabu.ru