Ученые объяснили, почему в Екатеринбурге не становится теплее

19:29 | 31.05.2018

Заведующий кафедрой геоэкологии УГГУ Александр Семячков назвал причину того, почему холодная температура продолжает держаться именно в Екатеринбурге, тогда как в соседних городах области уже значительно теплее. Все дело в том, что именно на Урале проходит коридор, по которому из Арктики к нам перемещается холодный воздух.



Ученый также прокомментировал погодные условия, установившиеся в регионе, в целом:



— Среднегодовая температура держится примерно на одном уровне. Зима в этом году была теплая, поэтому логично было ждать затяжной весны и не очень жаркого лета, — считает Александр Семячков.



Отметим, что метеорологи обещают серьезное потепление лишь к середине июня.



Фото: news.rambler.ru