Из-за ремонта путей на Вторчермет перестанут ходить трамваи

17:48 | 31.05.2018

Завтра вечером, в 23:00, из-за ремонта трамвайных путей на перекрестке улиц Титова и Ферганской изменятся маршруты движения трамваев № 1, 14, 15, 25, 27 и 34. Ограничения продлятся до 05:00 4 июня.



Указанные трамваи пойдут по маршрутам:



№ 1: ВИЗ — Викулова — Белореченская — Радищева — 8 Марта — Ботаническая;



№ 14: Эльмаш — Старых Большевиков — проспект Космонавтов — Луначарского — Куйбышева — 8 Марта — Южное депо;



№ 15: 40 лет ВЛКСМ — Гагарина — проспект Ленина — Московская — Радищева — 8 Марта — Ботаническая;



№ 25: Фрезеровщиков — Старых Большевиков — проспект Космонавтов — Луначарского — Куйбышева — 8 Марта — Южное депо;



№ 27: Южная — 8 Марта — Радищева — Московская — Верх-Исетский бульвар — Халтурина — Кушвинская;



№ 34: Ботаническая — 8 Марта — Куйбышева — Луначарского — Тверитина — ЦПКиО.