На улице Гагарина автомобиль насмерть сбил пенсионерку

17:19 | 31.05.2018

Сегодня днем произошло смертельное ДТП на улице Гагарина, в районе дома №22. Автомобиль Mitsubishi Lancer, ехавший со стороны проспекта Ленина в сторону переулка Отдельный, сбил пожилую женщину.



По предварительной информации, пенсионерка переходила дорогу на красный свет. Он полученных травм она скончалась на месте.





