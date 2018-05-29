Строительство трамвайной линии Екатеринбург — Верхняя Пышма начнется в июле

16:27 | 31.05.2018

Уже в июле этого года в Екатеринбурге планируют начать строительство трамвайной линии, которая соединит уральскую столицу с Верхней Пышмой. В городе-спутнике к строительству приступят в августе, сообщил первый заместитель главы администрации Екатеринбурга Алексей Кожемяко.



— Планируется выход на начало строительства в июле этого года. Это со стороны Екатеринбурга, в августе начнутся работы со стороны Верхней Пышмы, — сказал чиновник.



Сейчас, по словам Кожемяко, проводятся подготовительные работы. В Екатеринбурге осуществляется вынос объектов, которые попали в зону будущего строительства.



Напомним, что трамвайная линия пройдет вдоль улиц Фрезеровщиков, Шефской, проспекта Космонавтов, автодороги Екатеринбург — Невьянск и улиц Верхней Пышмы. Общая протяженность линии — 5,5 км. Время в пути составит 25 минут.



Завершить строительство должны к ноябрю 2020 года. Финансирование проекта составляет 2,3 млрд рублей, уточнил председатель комитета по строительству горадминистрации Екатеринбурга Николай Сметанин. Подрядчик — Инженерно-строительный центр УГМК.