Всего через неделю, 5 июня в Екатеринбурге состоится премьерный показ уникального инклюзивного спектакля «Anima Chroma/Живые картины», показывающий как воспринимают искусство люди с разными возможностями и разными взглядами на мир. Слепоглухие и зрячеслышащие актеры взаимодействуют здесь на равных, создавая принципиально новый тип театра. Это всего третий показ этой удивительно постановки с момента ее создания.«Anima Chroma» - это невероятное, завораживающее зрелище, рождающееся из синтеза сразу нескольких с видов искусства – живописи, театра, музыки, танца и анимации, эффект от которых усиливают инновационные технологии 3D-проекции.Одна из главных идей спектакля – уникальное восприятие произведений искусства, ощущение его через призму восприятия самыми разными людьми. Зрячеслышащие и слепоглухие актеры при помощи танца рассказывают о чувствах и эмоциях, которые вызывают у них шедевры мировой живописи.Актеры не только делятся со зрителями своими переживаниями, но и одновременно передают историю рождения 7 картин из коллекции Эрмитажа, среди которых «Танец» Анри Матисса, «Композиция №6» Василия Кандинского и другие. Каждый актер становится тем цветом, который близок именно ему. А все вместе, под кистью художника, они создают яркие образы и сюжеты, погружающие зрителя в прекрасный мир изобразительного искусства.Анимацию для спектакля создал известный мультипликатор, лауреат премии «Оскар» Александр Петров, много лет проработавший на Свердловской киностудии, знающий и любящий Урал. Александр Петров рисует свои фильмы на стекле с помощью техники пальцевой живописи. Каждый рисунок — это один кадр фильма, который промелькнет перед зрителями за 1/24 долю секунды. То есть, для создания 1 минуты фильма необходимо нарисовать больше 1 000 рисунков.«Анима Хрома в переводе означает "цветная душа". Это история про живопись, где в необычной для нас художественной форме, сочетающей проекции живописной анимации и пластический театр, актёры проживают историю эволюции мирового искусства: от «Черного квадрата» К. Малевича к иконе «Спас в силах». Для меня наш спектакль - это возможность дать слепоглухим актёрам окунуться в мир живописи, но сделать это так, чтобы для них это было понятно и интересно. Поэтому мы решили использовать главный инструмент коммуникации - тело. Через пластический танец на сцене и живописную анимацию на экранах как образ внутреннего мира актёра, объединённых музыкой, мы погружаемся в мир изобразительного искусства и участвуем в процессе создания мировых шедевров живописи. Н мой взгляд, нам удалось создать интересную необычную историю и объёмную живописную атмосферу с эффектом 5D, где живопись заполняет пространство зала и её хочется потрогать руками. Создаётся впечатление, что живопись благоухает», - рассказывает Дмитрий Петров, режиссер спектакля.Спектакль создан Центром творческих проектов “Инклюзион” фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» и студией А.П. Петрова в партнерстве с Фондом поддержки и развития филантропии «КАФ». Гастроли спектакля в Екатеринбургепроходят при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт».