Прокуратура проверит екатеринбургский детский садик, где детей оставили без присмотра

15:17 | 31.05.2018

Инцидент произошел в минувшую пятницу, 25 мая. Сотрудники частного детского сада «Аленка», расположенного на улице Индустрии, заводили детей ясельной группы с улицы после прогулки. В это время двое воспитанников – 1,5 лет и 1,9 года – оказались на улице одни без присмотра. Их обнаружили и передали воспитательнице прохожие.



Сотрудница садика призналась, что отвлеклась на других детей, когда заводила их с улицы.



Прокуратура даст оценку действиям воспитателя и примет соответствующее решение.





Фото: myaltai.com