На Урале стартовал проект «Академия развития моногородов»

14:55 | 31.05.2018

В Екатеринбурге стартовал образовательный проект «Академия развития моногородов», в котором примут участие представители 37 монопрофильных муниципальных образований Уральского федерального округа.



В рамках проекта запланированы лекции, дискуссии, воркшопы, индивидуальные консультации.



По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, более 40% средств госпрограмм идет на развитие моногородов. В этом году деньги направят на здравоохранение, ЖКХ, строительство школ и транспортной инфраструктуры.



- В Свердловской области 17 моногородов, поэтому нам крайне важно, чтобы на этих территориях улучшалось качество жизни. Я надеюсь, что по результатам этого образовательного проекта руководители моногородов получат новый импульс развития, - сказала Казакова.





Фото: pronedra.ru