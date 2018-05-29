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14:55 | 31.05.2018

На Урале стартовал проект «Академия развития моногородов»

В Екатеринбурге стартовал образовательный проект «Академия развития моногородов», в котором примут участие представители 37 монопрофильных муниципальных образований Уральского федерального округа.

В рамках проекта запланированы лекции, дискуссии, воркшопы, индивидуальные консультации.

По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, более 40% средств госпрограмм идет на развитие моногородов. В этом году деньги направят на здравоохранение, ЖКХ, строительство школ и транспортной инфраструктуры.

- В Свердловской области 17 моногородов, поэтому нам крайне важно, чтобы на этих территориях улучшалось качество жизни. Я надеюсь, что по результатам этого образовательного проекта руководители моногородов получат новый импульс развития, - сказала Казакова.


Фото: pronedra.ru

© «Вечерние Ведомости»

 


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