В Екатеринбурге появился первый в мире объект уличного искусства, созданный роботом

В рамках фестиваля уличного искусства «Стенограффия» на стене дома № 9 на улице Попова появилось изображение античной мозаики с сюжетом об Ахиллесе. Впервые в мире объект уличного искусство создавал робот. Рисунок создан по эскизу нейросети «Яндекса».«Рисунок, получившийся у нейросети, был перенесен на торец здания на ул. Попова, 9, с помощью настенного робота-принтера, технология и программное обеспечение которого было разработано творческой командой фестиваля "Стенограффия"», — рассказали организаторы фестиваля.