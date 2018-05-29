Работы нет, машина записана на маму: свердловские приставы составили портрет алиментщика

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области составили усредненный портрет жителя региона, имеющего долги по алиментам.Большая часть алиментщиков, 75 %, — это мужчины. Типичному должнику от 30 до 42 лет. Как правило, он скрывает место работы, судебных приставов уверяет, что скоро трудоустроится. В свободное время «таксует». Недвижимость и автомобиль среднего класса записаны на маму.Большинству женщин-алиментщиц также от 30 до 42 лет. Половина из них трудоустроены и погашают задолженность минимальными платежами.Как отметили в пресс-службе УФССП по Свердловской области, самые ответственные из алиментщиков — мужчины от 18 до 30 лет.На данный момент в Свердловской области задолженность по алиментным платежам составляет порядка 1 млрд 300 тысяч рублей. 1180 должников привлечены к ответственности в виде штрафов либо арестов, 509 подвергнуты исправительным работам или лишению свободы.