Сергей Носов поблагодарил Евгения Куйвашева за совместную работу

11:58 | 31.05.2018

Бывший глава Нижнего Тагила Сергей Носов, назначенный на должность временно исполняющего обязанности губернатора Магаданской области, поблагодарил главу Свердловской области Евгения Куйвашева за совместную работу и поддержку инициатив, направленных на развитие Нижнего Тагила.



«Убывая к месту своего назначения, хочу выразить Вам сердечную благодарность за совместную плодотворную работу в те годы, которые я провел в Свердловской области и Нижнем Тагиле. Несмотря на большое количество в городе проблемных вопросов, на сложную финансовую ситуацию, я всегда находил у Вас поддержку и понимание моих инициатив, стремился по максимуму сделать все от меня зависящее для решения поставленных задач. Желаю Вам дальнейших успехов в делах, всего самого доброго», – говорится в телеграмме Сергея Носова.



Напомним, что 28 мая президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Магаданской области Владимира Печеного и назначил главу администрации Нижнего Тагила Сергея Носова врио губернатора Магаданской области. До назначения нового мэра обязанности главы Нижнего Тагила перешли к заместителю Носова Владиславу Пинаеву.





Фото: tagilka.ru