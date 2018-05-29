Бывшего директора екатеринбургской школы № 83 будут судить за фиктивное трудоустройство падчерицы

11:45 | 31.05.2018

В Екатеринбурге перед судом предстанет бывший директор средней общеобразовательной школы № 83. Женщину обвиняют в служебном подлоге.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, директор школы трудоустроила на должность уборщицы и лаборанта свою падчерицу. Однако последняя никогда в школе не работала. При этом с мая по октябрь 2016 года ей начисляли зарплату и премии.



Уголовное дело в отношении бывшего директора направлено в суд. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.





Фото: chastnik.ru