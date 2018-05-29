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11:45 | 31.05.2018

Бывшего директора екатеринбургской школы № 83 будут судить за фиктивное трудоустройство падчерицы

В Екатеринбурге перед судом предстанет бывший директор средней общеобразовательной школы № 83. Женщину обвиняют в служебном подлоге.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, директор школы трудоустроила на должность уборщицы и лаборанта свою падчерицу. Однако последняя никогда в школе не работала. При этом с мая по октябрь 2016 года ей начисляли зарплату и премии.

Уголовное дело в отношении бывшего директора направлено в суд. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.


Фото: chastnik.ru

© «Вечерние Ведомости»

 


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