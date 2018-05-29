Полиция Екатеринбурга задержала подозреваемого в разбойном нападении на ломбард

В Екатеринбурге по подозрению в совершении разбоя задержан 43-летний ранее судимый местный житель.По версии следствия, 15 января 2016 года злоумышленник совершил нападение на ломбард, расположенный на улице Бардина. Мужчина разбил витрину и взял две золотые цепочки. Продавец пытался помешать похитителю, но тот убежал. По записям камер видеонаблюдения не удалось установить личность нападавшего: он прятал лицо.Однако в марте 2018 года представители комиссионного магазина снова обратились в полицию. Работник ломбарда узнал в одном из клиентов налетчика. На этот раз личность злоумышленника установили и задержали его.Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, мужчина также оказался причастен к другому преступлению. По данным следствия, в марте 2018 года он попросил у прохожего телефон, чтобы позвонить, и скрылся.Если Вы тоже пострадали от действий данного гражданина, обращайтесь в органы внутренних дел по телефонам 356-42-04 либо 02.