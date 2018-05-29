В Екатеринбурге возбуждено пять уголовных дел в отношении фирм, незаконно ставивших мигрантов на учет

10:39 | 31.05.2018

В Екатеринбурге выявлены нарушения миграционного законодательства. Установлено, что в период с января 2017 года по март 2018 года ООО «Виктория», «Металлгрупп», «Уралжилстрой», «Промкоплектсервис», а также индивидуальный предприниматель представили в отделы по вопросам миграции более пяти тысяч уведомлений о пребывании иностранных граждан и заключении с ними трудовых договоров. Однако, как выяснилось позднее, иностранцы не проживали по адресам постановки на учет и в указанных организациях не работали.



По данным нарушениям возбуждено пять уголовных дел по статьям «Организация незаконного пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства в Российской Федерации» и «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Также возбуждены административные дела. Фирмы оштрафованы на общую сумму более 18 млн рублей.



Кроме того, как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, более тысячи патентов, полученных мигрантами, подлежат аннулированию.





Фото: nashinovosti.com