ЗакСО может отменить прямые выборы главы Нижнего Тагила

10:18 | 31.05.2018

Комитет по региональной политике и местному самоуправлению Законодательного собрания Свердловской области одобрил законопроект об отмене прямых выборов главы Нижнего Тагила. Вопрос рассмотрят на ближайшем заседании ЗакСО 5 июня.



Известно, что законопроект внес губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Мэра Нижнего Тагила, как и главу Екатеринбурга, предлагается выбирать по конкурсу.



По словам председателя комитета Михаила Ершова, конкурсная система избрания глав городов – это общепринятая практика, действующая в 86% муниципальных образований Российской Федерации.



- Эта система работает не первый год, она себя зарекомендовала как эффективная, потому что действительно приходят самые потенциально сильные специалисты, имеющие уже опыт управленческой деятельности, в муниципалитете или на производстве. И еще один момент: выборы не уходят, выборы остаются. Ранее избирался представительные орган, то есть ранее выбранные депутаты, они будут выбирать мэра из кандидатов, предложенных комиссией. Возникает прямая связь межу главой МО и Думой. Думаю, что эффективность только повысится, – сказал Ершов.



Данную систему избрания мэра Нижнего Тагила положительно оценил бывший глава города Сергей Носов, а также градообразующие предприятия - НТМК и УВЗ.



Напомним, что 28 мая президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Магаданской области Владимира Печеного и назначил главу администрации Нижнего Тагила Сергея Носова врио губернатора Магаданской области. До назначения нового мэра обязанности главы Нижнего Тагила перешли к заместителю Носова Владиславу Пинаеву.