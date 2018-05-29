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10:18 | 31.05.2018
ЗакСО может отменить прямые выборы главы Нижнего Тагила
Известно, что законопроект внес губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Мэра Нижнего Тагила, как и главу Екатеринбурга, предлагается выбирать по конкурсу.
По словам председателя комитета Михаила Ершова, конкурсная система избрания глав городов – это общепринятая практика, действующая в 86% муниципальных образований Российской Федерации.
- Эта система работает не первый год, она себя зарекомендовала как эффективная, потому что действительно приходят самые потенциально сильные специалисты, имеющие уже опыт управленческой деятельности, в муниципалитете или на производстве. И еще один момент: выборы не уходят, выборы остаются. Ранее избирался представительные орган, то есть ранее выбранные депутаты, они будут выбирать мэра из кандидатов, предложенных комиссией. Возникает прямая связь межу главой МО и Думой. Думаю, что эффективность только повысится, – сказал Ершов.
Данную систему избрания мэра Нижнего Тагила положительно оценил бывший глава города Сергей Носов, а также градообразующие предприятия - НТМК и УВЗ.
Напомним, что 28 мая президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Магаданской области Владимира Печеного и назначил главу администрации Нижнего Тагила Сергея Носова врио губернатора Магаданской области. До назначения нового мэра обязанности главы Нижнего Тагила перешли к заместителю Носова Владиславу Пинаеву.
© «Вечерние Ведомости»
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