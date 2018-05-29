Ночью в Екатеринбурге горели садовый дом и автомобиль

09:55 | 31.05.2018

Сегодня ночью, около полуночи, загорелся дом в одном из садовых товариществ. Площадь пожара составила 81 кв. м. Огнем повреждена кровля дома.



«В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 8 человек личного состава. В 00:25 (мест.) огонь локализован, в 00:31 (мест.) ликвидация открытого горения, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 02:11 (мест.)», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.



Также на улице Стачек сгорел автомобиль «Ока». Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 02:12.



«В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 10 человек личного состава. Пожар потушен в течение 2 минут», — отметили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.





Фото: hqwallpapers.ru