К ЧМ-2018 территорию ВИЗа обработают от клещей и грызунов

09:34 | 31.05.2018

В преддверии чемпионата мира по футболу территорию Верх-Исетского района Екатеринбурга обработают от клещей и грызунов. Также здесь проведут расчистку от отходов, ликвидируют несанкционированные свалки, сообщили в пресс-службе районной администрации.



По словам замначальника Центрального Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Ольги Лосевской, Верх-Исетский район входит в число неблагополучных по количеству пострадавших от укусов клещей. По данным за 2017 год, 33% горожан, подвергнувшихся нападению клещей, проживают на ВИЗе.



Так как иностранцы, как правило, не привиты, от клещей обработают значительную территорию района, в том числе парки и другие места отдыха.





Фото: ifitnes.ru