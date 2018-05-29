Срок онлайн-голосования на праймериз «Единой России» продлили до 31 мая

23:38 | 30.05.2018

Предварительное онлайн-голосование за кандидатов на сентябрьские выборы от «Единой России» продлили на один день – срок окончания сместили с 30 мая на 31 мая. Об этом сегодня сообщил первый заместитель руководителя ЦИК партии Максим Жаворнков.



Продление срока приема заявок на участие в электронном голосовании он объясняет просьбами кандидатов праймериз. Также Жаворонков выделил основное преимущество дистанционного голосования через Интернет – абсолютная конфиденциальность. Самое главное, по его словам, это то, что электронное голосование полностью обеспечивает тайну волеизъявления и лишает региональный комитет возможности следить за тем, кто и как голосует. По данным ЦИК единороссов, на данный момент в режиме онлайн свои голоса отдали уже более 35 тысяч человек.



В реальном же времени внутрипартийные выборы должны состояться 3 июня на специально оборудованных участках. В партии ожидают, что в голосовании примут участие около 100 тысяч человек.



Фото: pravdaurfo.ru