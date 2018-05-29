Около Свердловского областного суда «схлестнулись» две иномарки

23:14 | 30.05.2018

В Екатеринбурге сегодня вечером, 30 мая, около 22:00 произошло ДТП рядом со зданием Свердловского областного суда. В дорожную аварию попали «Рено Логан», который, судя по всему, ехал по Фурманова по направлению к улице 8 Марта, и «Хендай Солярис», который двигался в обратном направлении и поворачивал налево, на улицу Московскую. При пересечении перекрестка, прямо под мостом, Логан протаранил «корейца», въехав в правую часть автомобиля. По предварительным данным, в аварии никто серьезно не пострадал.



Фото: очевидцы