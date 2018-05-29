Логистический проект времен Эдуарда Росселя погряз в долгах

22:16 | 30.05.2018

Продолжение строительства логистического комплекса на Серовском тракте на въезде в Екатеринбург (не доезжая до развязки на улицу Расточную в направлении уральской столицы) может быть временно заморожено в связи с тем, что один из основных арендаторов земельного участка и владелец уже построенного складского комплекса по соседству рискует стать банкротом. ПАО «Сбербанк России» подало заявление в Арбитражный суд Свердловской области о признании банкротом ООО «Ролси» (принадлежит кипрской компании). Сумма исковых требований составляет 132,2 миллиона рублей.



Второй арендатор земельного участка — ОАО «Евро-Азиатский международный транспортно-логистический центр» (в числе соучредителей компании числится МУГИСО и Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации Екатеринбурга) — в данный момент уже находится в стадии ликвидации в связи с процедурой банкротства. В конце апреля суд расторг договор аренды от 10.05.2006 земельного участка с кадастровым номером 66:41:0000000:0223, заключенный МУГИСО с ОАО «Евро-Азиатский международный транспортно-логистический центр».



«ЕАМТЛЦ» — проект-долгострой: компания была основана в 2002 г., а строительство первого склада началось в 2006 г. Инициаторами создания центра стали свердловское правительство и администрация Екатеринбурга в рамках ФЦП «Модернизация транспортной системы России».



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