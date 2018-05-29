В преддверии ЧМ-2018 в Екатеринбурге благоустроили 90 % дорог

21:30 | 30.05.2018

В Екатеринбурге энергетики теплосетевой компании привели в надлежащий вид все 315 мест на дорогах, где проводился ремонт на теплосетях. На сегодняшний день объём выполненных работ по приведению дорог на гостевых маршрутах в надлежащий вид составляет 90 %.



На благоустройство дорог Екатеринбурга в преддверии чемпионата мира по футболу было выделено более 32 миллионов рублей. За эти деньги восстановлено свыше 3 тысяч кв. м асфальтового покрытия. Отмечается, что по объёмам выполненного благоустройства лидирует Чкаловский район, на котором в надлежащий вид приведены 64 объекта. За ним следуют Октябрьский и Кировский районы, где в общей сложности отремонтировано около 100 участков. Третью позицию заняли Верх-Исетский и Железнодорожный районы, где в сумме благоустроены 80 участков. Цепочку замыкают Орджоникидзевский и Ленинский районы, где работы завершили на 70 объектах.



Абсолютного результата по приведению городских маршрутов в надлежащий вид энергетики планируют достичь к 4 июня.



Фото: dorognoe.ru