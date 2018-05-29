Глава МВД лично проинспектировал «Екатеринбург Арену» в преддверии ЧМ-2018

21:08 | 30.05.2018

Министр МВД РФ генерал полиции Владимир Колокольцев лично проверил готовность «Екатеринбург Арены» и свердловских полицейских к чемпионату мира по футболу. В аэропорту Кольцово его встречали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и начальник ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант полиции Михаил Бородин.



В ходе проверки, которая прошла накануне, Колокольцев осмотрел пункт временной дислокации отряда полиции, проверил порядок несения службы и условия проживания личного состава. Также на самом стадионе глава МВД ознакомился с работой операционного центра, который будет координировать все действия полиции на время чемпионата.



Отметим, что масштабные проверки пройдут по всем городам, принимающим мундиаль, но три города — Екатеринбург, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону — глава МВД решил проинспектировать лично.



Фото: championix.ru