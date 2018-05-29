МЧС объявило о штормовом предупреждении в Свердловской области

20:48 | 30.05.2018

ГУ МЧС России по Свердловской области объявило штормовое предупреждение. Этой ночью в Свердловской области ожидается штормовой ветер до 25 м/с, дожди, а в некоторых районах — крупный град.



В настоящее время все аварийно-восстановительные бригады приведены в повышенную готовность для оперативной ликвидации возможных происшествий. О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи следует сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101.



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