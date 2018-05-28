Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с президентом Российской федерации баскетбола Андреем Кириленко. Обсуждались вопросы развития баскетбола в регионе, в том числе возможность проведения в Екатеринбурге встречи сборной России с одной из иностранных сборных. Мачт планируют провести в конце этого или в начале следующего года.По словам Куйвашева, около 40 тысяч свердловчан занимаются баскетболом. Это один из самых популярных видов спорта на Урале.- Свердловская область - регион, который может поставлять таланты, для нас это очень важно. Я вас поздравляю с тем, что по итогам 2017 года ваш регион стал лучшим с точки зрения развития спорта, - сказал Андрей Кириленко.