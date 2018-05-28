Новости дня
16:50 | 30.05.2018
Владимир Бурматов помог челябинцам решить проблему с некачественным капремонтом
В жилом доме 55 на улице Турбинной был произведен капитальный ремонт подвала. По итогам этого ремонта жильцы данного дома обратились с жалобой к депутату Государственной думы Владимиру Бурматову. Нареканий возникло множество — начиная с того, что ремонт был произведён только в бойлерной (вместо полной реставрации обветшавшего помещения), заканчивая внезапно выросшими счетами за отопление. Жильцы дома негодуют, не понимая смысла таких работ. Суммы за отопление, внезапно выросшие в 2–4 раза, вообще за гранью понимания жителей и заставляют хвататься за голову.
По итогам обращения депутат немедленно подключился к решению проблемы. Ознакомившись с данным вопросом, он так отозвался о происходящем: «Очередное обращение по капитальному ремонту и очередной случай составления проектно-сметной документации, что называется, на коленке».
По его мнению, в масштабах тех денег, которые каждый год выделяются на капремонты, суммы, необходимые на работы в этом доме, просто смешные — порядка 100–150 тысяч рублей. А ситуация с баснословной платой за тепло недопустима. Владимир Бурматов намерен подключить к разрешению ситуации прокуратуру и надзорные органы, если возникнет необходимость.
Стоит заметить, что данная ситуация не уникальна. Буквально по соседству, в доме 36 на улице Попова, а также в целом ряде других домов произошли практически такие же случаи. Благодаря горячей линии по вопросам капитального ремонта, открытой Владимиром Бурматовым, от жильцов различных домов за текущий год уже поступило около тысячи обращений. Все эти жалобы находятся у него на контроле.
© «Вечерние Ведомости»
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