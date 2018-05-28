Приходские школы Екатеринбурга посещает пять тысяч детей

16:42 | 30.05.2018

В Екатеринбурге работают 147 воскресных приходских школ, которые знакомят детей с основами православной культуры. Их посещают почти пять тысяч юных горожан.



Обучением детей занимаются выпускники Екатеринбургской православной учительской семинарии. Кроме религиозного учения, дети осваивают церковнославянский язык, церковное пение и декоративно-прикладное искусство.





Фото: 116almet.ru