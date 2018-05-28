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16:07 | 30.05.2018

Директор «Таганского Ряда» Анатолий Никифоров отказался от участия в праймериз «Единой России»

Оргкомитет по проведению праймериз «Единой России» в городскую думу Екатеринбурга сегодня утром, 30 мая, за четыре дня до проведения предварительного голосования, «снес» кандидатуру директора ЗАО «Таганский Ряд», депутата Законодательного собрания Свердловской области Анатолия Никифорова. Как рассказал veved.ru пресс-секретарь регионального отделения «Единой России» Максим Бестфатер, данное решение было принято на основании личного заявления Анатолия Никифорова. Кроме него, из состава участников была исключена Екатерина Шимова (округ № 13), которая нарушила обязательное требование об участии как минимум в двух дебатах, приняв участие лишь в одной дискуссии.

Напомним, что Анатолий Никифоров планировал выдвинуться по округу № 2 (Верх-Исетский район). Есть мнение, что его выдвижение было связано с желанием оказать поддержку своему соратнику — действующему депутату гордумы Сергею Мелехину, члену так называемого «списка Тунгусова», который выдвинулся по тому же округу. В связи с решением Никифорова об отказе от участия в праймериз увеличиваются шансы на победу у оппонента Мелехина — главного нарколога Свердловской области, председателя областного профсоюза медиков Олега Забродина.

© «Вечерние Ведомости»

 


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