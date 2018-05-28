Вчера днем на Викулова столкнулись трамвай и Volkswagen

Вчера днем, около 16:00, произошло ДТП на улице Викулова, напротив дома № 33/1. Автомобиль Volkswagen Polo пытался завернуть налево, во двор, но столкнулся с трамваем, следовавшим по маршруту № 6.К счастью, никто не пострадал. Машина и трамвай получили механические повреждения, передает пресс-служба «СОВЫ».