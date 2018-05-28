Екатеринбург не получил федеральных денег для строительства «Эрмитажа-Урал»

15:27 | 30.05.2018

Строительство культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» может затянуться из-за отсутствия федерального финансирования. Планировалось, что Екатеринбург получит 200 млн рублей, однако выяснилось, что после изменения законодательства проект должен получить федеральную экспертизу, что так же затратно.



О сложностях с получением федеральных денег рассказала первый заместитель начальника Управления культуры администрации Екатеринбурга Елена Трофимова.



«За время подготовки проекта изменилось законодательство: раньше можно было войти в стройку с областной экспертизой, сейчас это можно сделать, только имея федеральную экспертизу. Проблема в том, что федеральная экспертиза тоже стоит денег, получить которые можно, только попав в проект федерального финансирования. Ради которого и делается экспертиза. Мы попали в замкнутый круг», — цитирует чиновницу портал «Моменты».



Трофимова добавила, что деньги на экспертизу могут выделить из областного бюджета.



Напомним, что фондохранилище «Эрмитажа-Урал» планировали построить до 2020 года, после чего хотели начать строительство самого центра, а точнее реконструкцию старой галереи по адресу ул. Вайнера, 11, с возведением пристроя.





Фото: kudago.com