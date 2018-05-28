Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью
Коттеджный поселок Николин Ключ
 

Новости дня


15:27 | 30.05.2018

Екатеринбург не получил федеральных денег для строительства «Эрмитажа-Урал»

Строительство культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» может затянуться из-за отсутствия федерального финансирования. Планировалось, что Екатеринбург получит 200 млн рублей, однако выяснилось, что после изменения законодательства проект должен получить федеральную экспертизу, что так же затратно.

О сложностях с получением федеральных денег рассказала первый заместитель начальника Управления культуры администрации Екатеринбурга Елена Трофимова.

«За время подготовки проекта изменилось законодательство: раньше можно было войти в стройку с областной экспертизой, сейчас это можно сделать, только имея федеральную экспертизу. Проблема в том, что федеральная экспертиза тоже стоит денег, получить которые можно, только попав в проект федерального финансирования. Ради которого и делается экспертиза. Мы попали в замкнутый круг», — цитирует чиновницу портал «Моменты».

Трофимова добавила, что деньги на экспертизу могут выделить из областного бюджета.

Напомним, что фондохранилище «Эрмитажа-Урал» планировали построить до 2020 года, после чего хотели начать строительство самого центра, а точнее реконструкцию старой галереи по адресу ул. Вайнера, 11, с возведением пристроя.


Фото: kudago.com

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

20:48 | 30.05.2018
МЧС объявило о штормовом предупреждении в Свердловской области

18:11 | 30.05.2018
В Кургане приставы закрыли частный детский сад, который находился в подвале

17:41 | 30.05.2018
Евгений Куйвашев встретился с президентом Российской федерации баскетбола

17:37 | 30.05.2018
С 1 июня в Перми подорожает парковка

17:25 | 30.05.2018
В первом квартале миграционная убыль населения Курганской области увеличилась на 49,7 %

17:16 | 30.05.2018
Реальные доходы зауральцев за первые три месяца 2018 года показали снижение

17:15 | 30.05.2018
До конца года новые кинозалы откроют в 14 свердловских городах и поселках

16:59 | 30.05.2018
Курганское УФАС празднует победу. Рекламные буклеты «Красное & Белое» в подъездах суд объявил вне закона

16:50 | 30.05.2018
Владимир Бурматов помог челябинцам решить проблему с некачественным капремонтом

16:46 | 30.05.2018
В Прикамье с 1 сентября начнет реализацию система мер по снижению семейного и детского неблагополучия

16:42 | 30.05.2018
Приходские школы Екатеринбурга посещает пять тысяч детей

16:33 | 30.05.2018
В Прикамье утверждена программа развития НТО

16:14 | 30.05.2018
В пятницу в Перми будет запрещена продажа алкоголя

16:11 | 30.05.2018
В рамках фестиваля барбекю в Екатеринбурге устроят поросячьи бега

16:07 | 30.05.2018
Директор «Таганского Ряда» Анатолий Никифоров отказался от участия в праймериз «Единой России»

16:04 | 30.05.2018
Из-за неисполнения предписаний ИГЖН управляющие компании Перми остались без компьютеров и микроволновки

15:49 | 30.05.2018
Вчера днем на Викулова столкнулись трамвай и Volkswagen

15:27 | 30.05.2018
Екатеринбург не получил федеральных денег для строительства «Эрмитажа-Урал»

15:05 | 30.05.2018
Студотряды Прикамья провели мероприятия для старшего поколения и молодежи

14:54 | 30.05.2018
«Единое окно» МФЦ откроется на форуме «Дни пермского бизнеса»

14:51 | 30.05.2018
5 июня екатеринбургская дума утвердит порядок проведения конкурса на должность главы города

14:46 | 30.05.2018
В Пермской агломерации дополнительно отремонтируют 9 дорожных объектов

14:22 | 30.05.2018
Уральские студенты взяли бронзу на чемпионате мира по программированию в Пекине

14:00 | 30.05.2018
Жители Билимбая выступили против установки памятника Николаю II

13:48 | 30.05.2018
С понедельника в Перми изменятся маршруты нескольких троллейбусов и трамваев

13:45 | 30.05.2018
Музей истории Екатеринбурга пополнится новыми экспонатами

13:16 | 30.05.2018
Депутат думы Белоярки решил сложить с себя полномочия после допроса у следователя

13:10 | 30.05.2018
В Екатеринбурге суд отменил штраф для компании, покрасившей исторические здания не в тот цвет

12:55 | 30.05.2018
В Щучье 17-летнего подростка отсадили от Интернета на полгода и дали условный срок за экстремизм

12:44 | 30.05.2018
Зарубил топором: 57-летнего уральца обвиняют в жестоком убийстве знакомого

12:24 | 30.05.2018
В уральской столице поймали молодую пару, промышлявшую торговлей мефедроном

12:08 | 30.05.2018
До 9 июля для автомобилистов закрыли улицу на Эльмаше

11:46 | 30.05.2018
По решению суда в Зауралье уничтожат более 22 000 нелегальных пачек сигарет из Киргизии и Казахстана

11:45 | 30.05.2018
1 июня в Екатеринбурге пройдет благотворительная ярмарка

11:38 | 30.05.2018
Невьянского меломана будут судить за оскорбление сотрудников полиции

11:24 | 30.05.2018
В Верхотурье выявили нарушения при организации питания осужденных ИК-53

11:17 | 30.05.2018
Пермские энергетики «Т Плюс» обращают внимание на важность подготовки к зиме систем теплоснабжения жилых домов

11:08 | 30.05.2018
«Купеческий Екатеринбург» прибыл в музей

10:59 | 30.05.2018
Верхняя Тура получит 30 млн рублей на благоустройство набережной

10:23 | 30.05.2018
Прокуратура требует закрыть ТЦ «Гагарин» до устранения нарушений

10:04 | 30.05.2018
На Бебеля молодой человек попал под трамвай

10:00 | 30.05.2018
В Екатеринбурге по подозрению в похищении человека и убийстве задержан скандально известный Никита Мальцев

09:48 | 30.05.2018
Из Свердловской области выдворили 50 мигрантов-нелегалов

09:35 | 30.05.2018
На Дне строителя в Екатеринбурге выступит IOWA

09:24 | 30.05.2018
Уральские студенты смогут отправиться в Индонезию по обмену

09:11 | 30.05.2018
«Премия №1» досталась Институту реакторных материалов

09:07 | 30.05.2018
В Екатеринбурге родственники ищут пропавшего пожилого человека с болезнью Альцгеймера

29.05.2018

22:52 | 29.05.2018
В Прикамье разработают проект цифровизации транспортной системы

22:44 | 29.05.2018
Евгений Куйвашев дал напутствие ФК «Урал» на заседании совета директоров

19:42 | 29.05.2018
В центре Екатеринбурга, на проспекте Ленина, загорелось заброшенное здание


Мы в соцсетях





Архив
«    Май      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 


 