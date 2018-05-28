Уральские студенты взяли бронзу на чемпионате мира по программированию в Пекине

14:22 | 30.05.2018

Студенты Уральского федерального университета стали бронзовыми призерами чемпионата мира по программированию, который прошел в Пекине. Третье место уральский вуз разделил с Массачусетским технологическим институтом, Университетом Центральной Флориды и санкт-петербургским ИТМО.



Юных программистов - Кирилла Бороздина, Владимира Лескова и Никиту Сивухина - лично поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.



«Урал гордится своей школой программирования, мы растим сильнейших специалистов, которые потом находят себя в местных и российских IT-компаниях, востребованы за рубежом. Многие начинают собственные стартапы. Такие ребята — наш самый ценный капитал и наше будущее», - написал глава региона в Instagram.



По итогам встречи со студентами Евгений Куйвашев дал поручения министерству образования региона об организации областных олимпиад по программированию для школьников.