Жители Билимбая выступили против установки памятника Николаю II

14:00 | 30.05.2018

Жители поселка Билимбай Свердловской области выступили против установки бюста Николая II. Ранее стало известно, что памятник планируют поставить на территории местного храма, однако с жителями никто не посоветовался.



Возмущенные уральцы написали письмо архиепископу Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу с просьбой найти для бюста другое место, так как последний российский император никогда не был в поселке и появление памятника может стать причиной раздора.



По данным СМИ, инициаторами установки памятника являются основатели фонда «Строганофф» Андрей Моисеев и Станислав Могила.





Фото: shnyagi.net