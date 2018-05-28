Музей истории Екатеринбурга пополнится новыми экспонатами

13:45 | 30.05.2018

4 июня исполнится 78 лет со дня основания Музея истории Екатеринбурга. В честь дня рождения музей принимает от жителей подарки, которые могут пополнить коллекции.



Как рассказали в пресс-службе музея, горожане уже передали учреждению несколько интересных предметов: радиоприемник 60-х годов, советский светильник из камня, старый зеленый чемоданчик. Также в музее скоро появится макет телебашни, отпечатанный на 3D-принтере.



Церемония вручения подарков состоится 4 июня. Начало в 18:00.





Фото: yandex.ru