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13:16 | 30.05.2018
Депутат думы Белоярки решил сложить с себя полномочия после допроса у следователя
По данным источников, данное решение принято в связи с пристальным интересом силовиков к деятельности Бутакова в должности главного специалиста по охране и защите леса ГКУ СО «Свердловское лесничество». Бутаков уже написал заявление об увольнении, директор ГКУ СО «Свердловское лесничество» Юрий Якушев подтвердил данную информацию, добавив, что заявление было написано 25 мая.
Напомним, что ранее Бутаков участвовал в конкурсе по отбору кандидатур на пост главы Белоярки, а также заявлял свою кандидатуру на пост председателя думы.
© «Вечерние Ведомости»
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