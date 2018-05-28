Депутат думы Белоярки решил сложить с себя полномочия после допроса у следователя

13:16 | 30.05.2018

Депутат думы Белоярского городского округа Алексей Бутаков, допрошенный на прошлой неделе сотрудниками следственного отдела по городу Заречный СУ Следственного комитета по Свердловской области, решил сложить с себя полномочия парламентария. Об этом стало известно veved.ru из собственных источников. Информацию подтвердил и исполняющий обязанности председателя думы Борис Комлев. В телефонном разговоре с корреспондентом издания он отметил, что вопрос о сложении полномочий Бутаковым будет обсуждаться на заседании думы завтра, 31 мая.



По данным источников, данное решение принято в связи с пристальным интересом силовиков к деятельности Бутакова в должности главного специалиста по охране и защите леса ГКУ СО «Свердловское лесничество». Бутаков уже написал заявление об увольнении, директор ГКУ СО «Свердловское лесничество» Юрий Якушев подтвердил данную информацию, добавив, что заявление было написано 25 мая.



Напомним, что ранее Бутаков участвовал в конкурсе по отбору кандидатур на пост главы Белоярки, а также заявлял свою кандидатуру на пост председателя думы.