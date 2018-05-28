В Екатеринбурге суд отменил штраф для компании, покрасившей исторические здания не в тот цвет

13:10 | 30.05.2018

Свердловский областной суд изменил меру наказания для компании «Сфера», которая в 2017 году занималась ремонтом фасадов двух исторических зданий в Екатеринбурге.



Речь идет о доме купца О.К. Козицына (ул. 8 Марта, 3) и доме главного горного начальника (набережная Рабочей Молодежи, 3). Оба здания являются объектами культурного наследия федерального значения. Это значит, что для ремонта необходимо получить разрешение, однако «Сфера» этого не сделала. В результате часть фасадов оказалась окрашена в цвет, не соответствующий историческому.



Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оштрафовал подрядчика на 50 тысяч рублей за каждое правонарушение. Однако компания обжаловала это решение.



Облсуд заменил штраф предупреждением. Во-первых, проведенные работы не причинили вреда объектам культурного наследия. Во-вторых, «Сфера» является субъектом малого предпринимательства.