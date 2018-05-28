В уральской столице поймали молодую пару, промышлявшую торговлей мефедроном

12:24 | 30.05.2018

В Екатеринбурге задержали молодую пару наркодилеров. Работающие, имеющие детей Артем и Вика занимались сбытом запрещенного вещества — мефедрона, сообщает пресс-служба фонда «Город без наркотиков».



Девушку задержали при проведении проверочной закупки. За 4 тысячи рублей она продала 5 граммов наркотика. Ее сожителя задержали у него дома на Эльмаше. Он сам передал сотрудникам полиции почти 15 граммов мефедрона, пояснив, что запрещенные вещества «нашли в лесу».







Фото и видео: nobf.ru