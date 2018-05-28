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Новости дня


12:08 | 30.05.2018

До 9 июля для автомобилистов закрыли улицу на Эльмаше

Сегодня в Екатеринбурге перекрыли движение транспорта по улице Стачек, на участке от улицы Красных Командиров до улицы Энтузиастов. Ограничения связаны с ремонтными работами на магистральной теплосети.

Для объезда автомобилистам предлагают улицы Красных Командиров, Бабушкина, Старых Большевиков, Энтузиастов.


Фото: sam-expert.ru

© «Вечерние Ведомости»

 


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