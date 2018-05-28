До 9 июля для автомобилистов закрыли улицу на Эльмаше

12:08 | 30.05.2018

Сегодня в Екатеринбурге перекрыли движение транспорта по улице Стачек, на участке от улицы Красных Командиров до улицы Энтузиастов. Ограничения связаны с ремонтными работами на магистральной теплосети.



Для объезда автомобилистам предлагают улицы Красных Командиров, Бабушкина, Старых Большевиков, Энтузиастов.





Фото: sam-expert.ru