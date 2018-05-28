Новости дня
11:45 | 30.05.2018
1 июня в Екатеринбурге пройдет благотворительная ярмарка
Сам проект начинается осенью и продолжается весь учебный год. Юные воспитанники и гости клуба с огромной любовью пишут картины, шьют игрушки, делают открытки. А руководители творческих студий и волонтеры проводят бесплатные мастер-классы, где любой желающий может принять участие и создать сувенир своими руками. После большого подготовительного этапа проводится большая ярмарка, собранные средства с которой идут на подарки ребятам. В канун любимого праздника Дед Мороз и Снегурочка приходят на дом и достают из волшебного мешка то, чего так желает детвора.
Сначала в списке подопечных было десять семей Октябрьского района. Но с каждым годом количество деток и география проекта неуклонно росли, а масштабы заметно расширялись. В октябре 2017 года проект приобрел городской статус, и в нем сразу приняло участие 586 волонтеров из 28 клубов учреждений молодежной политики всех районов города! Все вместе на дому поздравили 111 детей из 79 семей.
— Социальный благотворительный проект «Подари ребенку праздник» уникален, так как имеет обоюдовыгодную цель: с одной стороны, воспитанники городских клубов получают почву для своей социально значимой деятельности, с другой — семьи с детьми с ОВЗ обретают новых друзей, помощников, которые дарят им праздники и подарки. Наш проект за последний год заметно вырос и приобрел статус городского. На первых встречах с новыми волонтерами и педагогами города после празднования Нового года мы услышали много слов благодарности за то, что этот проект когда-то придумали, и они готовы с радостью его развивать вместе с нами. Присоединяйтесь к нашему проекту, он зажигает новой, яркой искрой сердца, глаза и улыбки! — говорит педагог клуба и организатор проекта Виктория Самойлова.
Конечно, это было как новогоднее чудо — маленькая клубная акция преобразовалась в крупный и значимый городской проект. Сейчас по следам детского клуба идут другие клубы Екатеринбурга, а это значит, что увеличивается число понимающих и открытых людей, неравнодушных к чужим судьбам. Благодаря столь ответственному делу подростки, молодежь, да и люди старшего возраста, осознают, насколько важны поддержка и понимание по отношению к окружающим.
Между тем проект клуба «Фристайл» продолжается и активно набирает обороты. Теперь ярмарки устраиваются не только к новогоднему празднику, а гораздо чаще. Мастер-классы по разнообразным художественным техникам проходят до конца мая. Педагоги клуба и волонтеры проекта учат всему что душе угодно: пошиву мягкой игрушки, изготовлению уникальных украшений, росписи по ткани и стеклу, вышивке лентами, сооружению топиария, лепке из полимерной глины и многому другому. Потребность найти свое хобби, постоянно пробуя что-то новое, есть у большинства из нас. Подобные интенсивы не только помогают детям, но и позволяют получить знания для себя. Согласитесь, когда вы творите и это приносит пользу, возникает величайшее удовлетворение!
А результатом весенних мастер-классов по-прежнему является праздник. Нынешний, девятый сезон проекта плавно подходит к концу. И 1 июня, в Международный день защиты детей, в стенах «Фристайла» состоятся ярмарка и концерт, который подготовили воспитанники клубов Центра внешкольной работы «Спектр» для детей с ограниченными возможностями. Именно живое общение, тепло сердец и насыщение яркими впечатлениями делает ребят самыми счастливыми. А пока детки получают свою порцию удовольствий, во дворе клуба будет проходить благотворительная ярмарка, и столы с интересными товарами будут ждать всех неравнодушных горожан.
Адрес: Восточная, 80. Начало в 14:00.
Вера Семченкова © «Вечерние Ведомости»
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