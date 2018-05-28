Невьянского меломана будут судить за оскорбление сотрудников полиции

11:38 | 30.05.2018

В Невьянске перед судом предстанет 28-летний неработающий местный житель, обвиняемый в оскорблении представителей власти.



Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, ночью 2 мая 2018 года мужчина решил послушать музыку. При этом он выставил акустические колонки во двор дома. Соседи вызвали полицию.



Прибывшие на место сотрудники полиции потребовали соблюдать тишину, но услышали в ответ нецензурную лексику.



Теперь невьянцу грозит наказание в виде штрафа, обязательных или исправительных работ.





Фото: yandex.by