«Купеческий Екатеринбург» прибыл в музей

11:08 | 30.05.2018

30 мая в 15:00 в Музее архитектуры и дизайна состоится торжественное открытие выставки «Путешествие по купеческому Екатеринбургу». Это большой творческий проект изостудии «Кисточки и кляксы» клуба «Фристайл».



Педагог высшей категории Ольга Спицына провела со своими воспитанниками колоссальную работу, рассказывая им о достопримечательностях родного города XIX века. Какими были улицы, парки, скверы, дома, усадьбы? Кто в них жил? И самый главный для художника вопрос: какие отличительные черты имели здания прошлых столетий? Тщательно изучив все аспекты, ребята взялись за бумагу и краски и начали фантазировать. У каждого был свой полюбившийся объект, над которым он часами трудился, чтобы получить картину невиданной красоты… И получили вернисаж, иллюстрирующий обширную панораму Екатеринбурга.



Ребята настолько увлеклись процессом, что на одном рисовании останавливаться не стали, а проявили литературные способности и создали книгу. Ученики придумали волшебных персонажей, которые знакомят читателя с историями о постройках того времени. И в книге, и на выставке можно будет увидеть дом купцов Ошурковых, усадьбу Расторгуевых — Харитоновых, храм Большой Златоуст, жилой дом Телегиных, академический театр оперы и балета, Царский мост, дом Севастьянова, Центральный парк культуры и отдыха, здание вокзала и многие места, без которых невозможно представить наш город.



Важно то, что благодаря данному проекту дети больше узнали о своих корнях и прониклись любовью к Родине. А выставка в крупном музее, которая продлится до 5 июня, поможет юным дарованиям ощутить свою значимость.