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10:59 | 30.05.2018

Верхняя Тура получит 30 млн рублей на благоустройство набережной

Свердловский город Верхняя Тура выиграл грант — 30 млн рублей — на всероссийском конкурсе проектов формирования комфортной городской среды. На эти деньги реконструируют набережную Верхнетуринского пруда.

По словам главы городского округа Ивана Веснина, на набережной планируется установить исторические орудия городского машиностроительного завода, возвести историческую стену памяти, построить площадки для проведения праздничных и спортивных мероприятий, оборудовать пирс для лодок и катамаранов и другое.

Напомним, что в финал всероссийского конкурса вышли девять городов и поселений Свердловской области, однако федеральную поддержку получил только один проект.


Фото: sueveriya.ru

© «Вечерние Ведомости»

 


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