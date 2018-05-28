Прокуратура требует закрыть ТЦ «Гагарин» до устранения нарушений

10:23 | 30.05.2018

В Екатеринбурге прокуратура через суд требует закрыть ТЦ «Гагарин» (Сибирский тракт, 8н), где выявлены нарушения противопожарного законодательства.



Проверкой установлено, что в ТЦ не обеспечена работоспособность автоматической установки пожаротушения, не предусмотрена насосная станция (станция пожаротушения) с элементами, узлами, агрегатами, обеспечивающими подачу воды и повышение давления.



Прокуратура направила иск в Октябрьский районный суд с требованием запретить эксплуатацию здания и обязать руководство ТЦ устранить нарушения.





Фото: www.metallprofil.ru