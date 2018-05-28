На Бебеля молодой человек попал под трамвай

10:04 | 30.05.2018

Сегодня утром на улице Бебеля под трамвай попал молодой человек. Фото было опубликовано в группе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». Очевидец сообщил, что мужчина жив. Из-за происшествия в районе остановки «Бебеля» парализовало движение трамваев.



По предварительной информации, 20-летний молодой человек переходил пути в неположенном месте. Сейчас ему оказывают помощь.





Фото: Инцидент Екатеринбург/ВКонтакте