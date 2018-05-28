Из Свердловской области выдворили 50 мигрантов-нелегалов

За минувшую неделю из Свердловской области на родину отправились 50 мигрантов, нарушивших правила въезда в РФ и правила пребывания. Среди нелегалов граждане Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Азербайджана.Всего с начала 2018 года из Свердловской области выдворили 620 иностранных граждан, нарушивших режим пребывания на территории России.Отметим, что по закону данные граждане смогут попасть в Россию только через пять лет.